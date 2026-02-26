マイクロソフトの創業者、ビル・ゲイツ氏が性的人身売買などの罪に問われ、後に自殺したアメリカの富豪との関係を巡り、自身の慈善団体の職員に謝罪したと報じられました。ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、ゲイツ氏は24日、自身が創設した「ゲイツ財団」の集会で、性的人身売買などの罪に問われ、後に自殺したエプスタイン元被告と2011年から2014年まで交遊があったと説明しました。その上で、「エプスタイン氏と時