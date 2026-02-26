スキンケアブランドYunth(ユンス)が、ブランドアンバサダーBTS・Vさんの就任を記念したレシート応募キャンペーンを開催します。対象商品を購入すると、ここでしか手に入らないオリジナルステッカーシートやスペシャルセットが当たるチャンス。日々のスキンケアを楽しみながら応募できる、ファン必見の期間限定企画です♡ BTS・V限定アイテムが当たる 2026年2月26日(木)～4月30日(木)