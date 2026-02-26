【ロサンゼルス＝後藤香代】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２４日、米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が自身の慈善団体「ゲイツ財団」の職員に、少女らの性的人身取引罪などで起訴され自殺した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏との関係を認めて謝罪したと報じた。記事によると、ゲイツ氏は２４日の職員との集会で、エプスタイン氏が２００８年に実刑判決を受けた後の１１〜１４年に会合を重ねるなど交流を続け