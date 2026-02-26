いよいよ世界の二刀流が侍ジャパンに合流する。3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで全体練習を行う。前日の非公開練習には鈴木誠也、吉田正尚の大リーガー2人が合流。他の選手とともに汗を流した。そして今日の練習には大谷翔平が合流する。球場に隣接する北側駐車場には特設テントが設置され、21日からWBCのグッズを販売中。大谷のグッズもあり、平日にもかかわらずこの日も午前中からファ