ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間26日、オープン戦（OP戦）で今季初の先発登板に臨み、2回途中3失点で降板。試合後にデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、佐々木投手の投球についてコメントしました。この日、佐々木投手は1回1/3で打者9人と対戦し、球数36、被安打3、与四球2、奪三振3、3失点の内容。最速は98.6マイル（約159キロ）、36球のうちストライクが17球、ボールが19球と制球に課題が残る登板となりました。初回に四球