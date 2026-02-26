全長4.3m！ 日産の「新型SUV」カイトは“コスパ重視”でイイ感じ！日産のブラジル法人（以下、日産）が2025年12月に発表した、ラテンアメリカ市場向けの新型コンパクトSUV「カイト」。このモデルは、日本でも馴染み深い「キックス（P15型）」のプラットフォームや技術をベースに開発された姉妹車であり、実用性とコストパフォーマンスを徹底的に追求した戦略的な一台です。【画像】超カッコいい！ これが日産「新型SUV」カイト