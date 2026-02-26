自身がホストを務めた「ジェネシス招待」でジェイコブ・ブリッジマン（米国）のツアー初優勝を祝ってから2日後、タイガー・ウッズ（米国）は今度はフロリダ州で長男チャーリーが通うベンジャミン高校の州選手権優勝を祝う式典に出席した。【写真】ジャンボ尾崎と握手をかわすタイガー24日の式典にはチャーリーの母エリン・ノルデグレンさんも出席。チャンピオンリングを授与する“リングセレモニー”では、ウッズが壇上でチャーリ