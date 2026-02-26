Netflix映画「This is I」（松本優作監督、Netflixで独占配信中）は、松田聖子のようなアイドルになりたいと幼い頃から願っていたトランスジェンダーの女性と、その心と命を救うために性別適合手術を行った医師をめぐる感動作。タレントのはるな愛と、２００７年に急逝した和田耕治医師の実話に基づく物語を、望月春希と斎藤工が鮮烈に演じている。それぞれ、どんな思いを役にこめたのか。２人に聞いた。（編集委員恩田泰子）