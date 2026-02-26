【その他の画像・動画等を元記事で観る】『空の境界』全七章の劇場公開を皮切りに、『Fate/stay night [Heaven’s Feel] 』三部作の大ヒット、さらに現在公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』に至るまで、圧倒的な映像美で世界中のファンを魅了し続けてきたアニメーション制作会社・ufotable。そのufotableが満を持して手掛ける、ゲームブランド・TYPE-MOON原作のビジュアルノベルゲーム『魔法使いの夜』。か