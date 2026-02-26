韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年2月24日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を公開し、3月7日に行われる日韓戦で菊池雄星投手（エンゼルス、34）が先発すると予想した。韓国は3大会連続1次ラウンド敗退日本代表はWBCプールCに属し、韓国、オーストラリア、台湾、チェコと同組となる。1次ラウンドは、3月5日に東京ドームで開幕し、日本代表は6日の台湾戦が初戦となる。7日の第2戦は韓