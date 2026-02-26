秋田朝日放送 箱わなの運搬などクマの捕獲などに使える車両を秋田銀行が県に寄贈し、２５日県庁で 贈呈式がありました。 秋田銀行が県に寄贈したのは、鳥獣被害対策用のリフトダンプ１台です。リフトダンプは積み荷の部分が垂直に上昇するため、緊急銃猟の際にハンターが高いところからうちおろしたり、放置されたカキの木を除去したりすることができます。また、箱わななどの資材の運搬にも活用されます。 寄贈