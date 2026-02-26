JBL Tune 530BT（ベージュ） ハーマンインターナショナルは、JBLブランドのワイヤレスオンイヤーヘッドフォンのアップグレードモデル「JBL Tune 530BT」を3月5日に発売する。価格はオープンで、直販価格は8,250円。 JBL Tune 530BT（ラベンダー） 前モデル「JBL Tune 520BT」をベースに、バッテリー性能の強化やマルチポイント接続への対応、デザイン面のアップ