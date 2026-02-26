山形県東根市の飲食店を利用した14人がおう吐や発熱などノロウイルスによる食中毒を発症しました。県内で食中毒の発生はことしに入って初めてです。ノロウイルスによる食中毒が発生したのは、東根市一本木2丁目の飲食店「旬味漫彩 鷹月」です。県によりますと、東根市内の会社から2月21日にこの飲食店で会食した社員6人がおう吐や発熱などの食中毒の症状を訴えていると村山保健所に連絡がありました。この6人以外にもこの飲食店を