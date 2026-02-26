昨年９月に阪神で初勝利を挙げたエチゴドラゴン（牡３歳、栗東・宮本博厩舎、父リアルスティール）は、幸英明騎手との初コンビで皐月賞トライアルの若葉Ｓ・リステッド（３月２１日、阪神・芝２０００メートル）へ向かう。宮本調教師は「帰厩後も順調。皐月賞への権利を取りたいです」と意気込んでいた。全日本２歳優駿で２着のタマモフリージアは京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日、大井・ダート１７００メートル）へ。２月中旬に