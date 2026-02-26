小倉大賞典で重賞初Ｖを飾ったタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）は大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神・芝２０００メートル）が目標になる。宮調教師は「放牧に出しました。大阪杯に使えたら使いたいです」とＧ１挑戦に意欲を見せた。なお、父のヤマカツエースは大阪杯では２０１７年に３着、１８年に４着に入っている。京都記念で４着のシェイクユアハートは金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京・芝２０００