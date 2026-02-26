大相撲の友風が２４日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、意外な趣味を告白した。この日は「大相撲人気力士が夢の集結」とし、人気力士達がスタジオにところ狭しと集まった。その中で友風が「ぼく、ピアノ弾くんですけど、相撲、指の怪我が多くて。突き指とか脱臼とか。なので人一倍、指の怪我に気を付けています」とまるでピアニストのようなコメント。そのため「すぐにまわしを離したりとか。投げられるとき」と指