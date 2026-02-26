2月26日 公開 【拡大画像へ】 「葬送のフリーレン」公式Xで、「君は冥土様。」の作者であるしょたん氏による応援イラストが公開された。 公開されたイラストは、「フリーレンが世界一の美少女に見える魔法 発動中」というメッセージが添えられた、透明感のあるフリーレンのアップ。しかもこの魔法は「勇者限定のパッシブスキル」らしい。これではヒンメルも一撃で沈みそうだ。