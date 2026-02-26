【第11話】 2月26日 公開 第11話を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月26日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第11話「癒しの夜」をヤンマガWebで無料公開した。 第11話では、負傷した勇者を癒すためにフィオナは勇者のベッドでさらなる治療に励む。彼女が使う治癒術はまだ未熟なため、治療薬を体に塗って直接肌を触れ合わせるのが効果的。フィオナは治癒薬を手に勇者の治療に勤しむ。