ブシロードが大幅続伸している。この日、ワンダープラネットと共同開発した新作モバイルゲーム「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＮＥＮ×ＳＵＲＶＩＶＯＲ」（略称ネンサバ）が世界累計１７０万ダウンロードを突破したと発表しており、好材料視されている。同ゲームは、１９９８年から「週刊少年ジャンプ」で連載が開始された「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ」を題材としたゲームで、今年２月１