スローガンが５日続落している。２５日の取引終了後に、２６年２月期の連結業績予想について、営業利益を２億１０００万円から２億５１００万円（前期比２．０倍）へ、純利益を１億２０００万円から１億３９００万円（同６１．６％増）へ上方修正したが、織り込み済みとの見方が強いようだ。 各事業領域において概ね計画通りに堅調に推移していることから、売上高は従来予想の１５億８０００万円（同１７．０％増）を