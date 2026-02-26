イチケンがマドを開けて上放れし急反発。１９９５年２月以来、約３１年ぶりの高値をつけた。２５日の取引終了後、３６年３月期の経営目標を掲げる長期経営計画及び２７年３月期から２９年３月期の３年間を期間とする中期経営計画を発表した。２９年３月期までの中計期間内に売上高１１００億円（２６年３月期の見通しは１０５０億円）などを目標に掲げたほか、株主還元について配当性向４０％程度（同３０％）もしくはＤＯＥ（株