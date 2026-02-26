午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０２１、値下がり銘柄数は５１６、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位にサービス、銀行、海運、保険など。値下がりで目立つのは小売、ガラス・土石、食料など。 出所：MINKABU PRESS