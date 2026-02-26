今年も3月目前。ベビーとのお出かけが楽しくなる春が待ち遠しいですね。快適なお出かけのために、ベビーカーまわりをアップデートしてみてはいかがでしょう。【画像で見る】しまむらベビーから登場したPEANUTSデザインのベビーカー雑貨。ライトグレーで統一されたおしゃれなラインナップ「ベビーキッズフェア」を開催中のしまむらでは、「PEANUTS(ピーナッツ)」デザインのベビーカー雑貨を販売中！ライトグレーで統一されたおしゃ