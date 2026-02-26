メキシコ・オープン大会期間：2026年2月24日～2026年3月1日開催地：メキシコ アカプルココート：ハード（屋外）結果：[ウ イビン] 2 - 0 [島袋 将] 試合の詳細データはこちら≫ メキシコ・オープン第3日がメキシコ アカプルコで行われ、男子シングルス2回戦で、ウ イビンと島袋 将が対戦した。第1セットはウ イビンが6-3で先取。第2セットもウ イビンが7-6で制し、ウ イビンがセットカ