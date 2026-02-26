ヒューストン・ロケッツ vs サクラメント・キングス日付：2026年2月26日（木）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 128 - 97 サクラメント・キングス NBAのヒューストン・ロケッツ対サクラメント・キングスがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし33-22で終了する。第2ク