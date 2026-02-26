26日13時現在の日経平均株価は前日比212.61円（0.36％）高の5万8795.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1021、値下がりは516、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を97.87円押し上げている。次いでファナック が49.97円、リクルート が47.13円、ＴＤＫ が38.86円、ファストリ が36.10円と続く。 マイナス寄与度は1