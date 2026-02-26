イーレックス [東証Ｐ] が2月26日後場(13:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の34.1億円→40億円(前期は21.1億円)に17.1％上方修正し、増益率が61.2％増→88.9％増に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結営業利益は従来予想の86億円→71億円(前期は71.3億円)に17.5％下方修正し、一転して0.5％減益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、