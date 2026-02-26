人気漫画『あたしンち』の作者で知られる漫画家・けらえいこ氏が22日、自身のインスタグラムを更新。作品のモデルとなった母親の“顔出し”ショットを公開し、「実写の母を見れて感動です 素敵なお母様」「あまりにもイメージ通りの母!!」「本物見れて感激」などと反響を呼んでいる。【写真】「あまりにもイメージ通りの母!」「そっくり」母親との“顔出し”ショット披露のけらえいこ氏※4枚目『あたしンち』は、母、父、高