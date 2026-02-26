中国メディアの新浪科技によると、中国の新興電気自動車（EV）メーカー、小鵬汽車（XPeng）の何小鵬（ホー・シャオポン）董事長兼最高経営責任者（CEO）は24日、人型ロボット、空飛ぶクルマ、ロボタクシーの年内量産を目指していると明らかにした。ロボタクシー事業についてはネット配車モデルの試験営業を年内に開始し、27〜28年に初期の急成長期に入り、収益、時価総額、潜在エネルギーが大きく飛躍するとした。小鵬汽車人型ロボ