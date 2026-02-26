声優の梶裕貴（40）が26日、自身のXを更新し、約13年所属した所属事務所「ヴィムス」を4月8日に退所し、独立することを発表した。新会社の代表取締役となり、音声AIプロジェクトに注力していく。【画像】独立の理由は音声AI企画公開された梶裕貴のコメント全文Xでは書面にて「【ご報告】この度、約十三年間お世話になりました株式会社ヴィムスを離れ、独立する運びとなりました。グループ会社である前事務所から数えると、実