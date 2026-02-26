26日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道から、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のレーヴィス栃木に期限付き移籍中のニキタ・ゾロトゥーヒンについて、レンタル移籍契約を解消することが両クラブの公式サイトで発表された。 ニキタはオポジットでウクライナ出身。フランスリーグでのプレーを経て2024-25シーズンにヴォレアスに加入した。2025年5月にヴォ