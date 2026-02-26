元乃木坂46で女優の生駒里奈（30）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。おすすめのモヤモヤ解消法について語った。日頃から生駒が行っていることとして紹介された「モヤモヤをSNSに書いて投稿せずに消す」という行動。「これホントにおすすめで」と語り出した。「今の時代SNS活発になって残るじゃないですか？24時間で消えるものでも必ずスクショをされて残る」と前置き。「でも何か投