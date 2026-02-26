フロリダ州ケネディ宇宙センターの発射台に向かう「クルー11」の宇宙飛行士たち＝2025年8月/Paul Hennessy/Anadolu Agency/Getty Images（CNN）国際宇宙ステーション（ISS）に滞在していた飛行士4人が先月、予定を前倒しして地球に帰還した問題で、米航空宇宙局（NASA）のベテラン宇宙飛行士マイク・フィンク氏は25日、早期帰還につながった懸念すべき「医療上の事象」を経験したのは自分だったと明らかにした。フィンク氏とNASAの