【CyConveni WACCA池袋店】 2月27日11時 オープン予定 場所：東京都豊島区東池袋1-8-1 1階 営業時間：11時～20時 Cygamesは、同社タイトルのグッズを販売する実店舗「CyConveni（サイコンビニ）」を2月27日11時にオープンする。場所はWACCA池袋1階。 モバイルゲームを中心に様々なタイトルを展開するCygames初の常設店舗が池袋にオ}