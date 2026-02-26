ことし9月に始まる「アジア･アジアパラ競技大会」を前に、愛知県警・名東警察署が、イオン名古屋東店の薬局でテロ防止訓練を行いました。 【写真を見る】｢オキシドール｣100本購入しようとする“不審者”が… アジア大会前に薬局でテロ防止訓練 ｢爆発物の原料｣にもなる化学物質11品目 身分証の提示や使用目的の確認を要請 愛知県警 訓練では、爆発物の原料になる薬品「オキシドール」100本を購入しようとする“不審者