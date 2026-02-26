ほんのり上品に見せたい日、あると便利なのが落ち着きのあるロングスカート。【グローバルワーク】で見つけたスカートなら、ボディラインを拾いにくいフレアシルエットにウエストゴムの楽ちん仕様で、デイリーに活躍しそうです。光沢を抑えた素材感で、キレイめに傾きすぎず程よくカジュアルにもなじむのも魅力。今回はそんなイチオシのスカートに注目しつつ、おすすめの着こなしを紹介します