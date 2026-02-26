これは、レストランで働く筆者の友人の話です。オープン直後に来店したお客さんから、席をめぐって不満をぶつけられる出来事がありました。そのやりとりから、強く感じた違和感をつづります。 様子が気になるお客様 私はレストランで働いています。ある日、お店の開店と同時に、60代くらいの男性がご来店。うちはカウンターや一人席がないため、二人席へご案内しました。 なぜか店内を見まわしてから席に座った男