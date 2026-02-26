UHB北海道文化放送の柴田祐里菜アナウンサーが25日、自身のインスタグラムを更新。人生初の体験をしたことを報告した。 【写真】寒くないの？楽しそうな笑顔 「人生初の流氷！」と書き出し、「知床で流氷ウォークツアーに参加してきました！」と投稿。「"流氷に乗る"という体験は、すごくドキドキしましたが、いざ挑戦してみると、とにかく楽しかったです！」と流氷に乗ったり、海に入ったりする写真を掲