２２日にエレベーターが緊急停止して乗客２０人が閉じ込められる事故が発生した東京スカイツリーは２６日、安全確認が完了したとして営業を再開した。同所はホームページで「展望台エレベーターの総点検を実施し、原因調査・再発防止策を行い、安全確認が完了したことから、２月２６日（木）午前１０時より東京スカイツリー展望台の営業を再開することといたします」と発表。公式Ｘ（旧ツイッター）も更新し、「今後もお客さま