MBSテレビ・ラジオなどで活躍する気象予報士・林保捺美が、26日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚式ショットを披露した。【写真】『よんチャンTV』気象予報士・林保捺美、ウエディングドレス姿林は、2025年1月にMBS・中野広大アナウンサーとの結婚を発表し「2人で支え合い、より一層頑張ります！今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづっていた。インスタグラムでは、ハッシュタグで「結婚式」と添え、華麗