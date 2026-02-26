AKB48の1期生メンバーとしてデビューし、昨年芸能活動20周年を迎えた俳優・前田敦子の写真集『前田敦子写真集 Beste』（講談社）が、2月26日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間0.8万部を売り上げ、18位にランクイン。ジャンル別「写真集」では、2012年9月24日付『前田敦子AKB48卒業記念フォトブック「あっちゃん」』以来、13年5ヶ月ぶり自身通算2作目の1位を獲得した。【別カット】抜群のボディラインを披