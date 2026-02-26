米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平が手がけた絵本『デコピンのとくべつないちにち』（ポプラ社）が、26日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上2.9万部（29,408部）を記録し2位にランクイン。ジャンル別「児童書」および「スポーツ関連本」で自身初の1位を獲得し、週間BOOKランキング ジャンル別で2冠となった。【画像】デコピンの活躍描く大谷翔平の絵本（中面）本作は、大谷がストーリーテラー