東京・国立市で、トラックの荷台に積まれたショベルカーが引き起こした事故の一部始終が撮影された。後ろを走っていた目撃者によると、ショベルカーは走行中に傾き始めたという。荷台のショベルカーが街灯に衝突9日午後7時頃、目撃者は仕事を終え、自宅に向かっていた。前には、ショベルカーを載せたトラックが走っていた。そして交差点を曲がると、ある異変が起きたという。目撃者：ああ、落ちる落ちる！という感じでした。あれよ