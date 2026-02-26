◇バドミントン ドイツオープン2026(2月24日〜3月1日、ミュルハイム)女子シングルスで世界ランク9位の宮崎友花選手がベスト16に進出しました。25日に初戦を迎えた宮崎選手は同ランク38位のマレーシアの選手と対戦。第1ゲームで6-6の同点から宮崎選手が怒とうの12連続ポイントで一気に相手を引き離し先取します。第2ゲームは中盤以降相手にリードを許し落としますが、第3ゲームで5連続ポイントで勢いをつくると、その後相手に連続ポ