Luovの新曲「Misty Lie」が、現在放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の挿入歌に決定した。 （関連：ヤングスキニーはライブを観た誰もが"惚れる"バンドであるーー初の日本武道館に刻んだ嘘のないロック） 本日2月25日に放送された本番組の第3話にて、本楽曲がオンエア。あわせて、来週の第4話放送日となる3月4日に配信リリースされることも