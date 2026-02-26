パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティングはポケモンとタッグを組み、「ポケモンベースボールフェスタ2026 ～30年の想いをボールに込めて～」として、ポケモン特別演出試合を開催することを発表した。 【画像あり】球団のユニフォームを着たピカチュウと球団パートナーポケモンが分かるビジュアル 今回はポケモン30周年スペシャル企画として、