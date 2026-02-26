JR東海、JR西日本、JR九州は、東海道・山陽・九州新幹線「エクスプレス予約」「スマートEX」で発売している早特商品のサービス内容を変更する。「EX早特7」の設定区間を、2月27日乗車分から拡充する。新たに設定する区間は、岡山・広島〜熊本・鹿児島中央駅間。価格の一例は、いずれも大人片道普通車指定席利用で、岡山〜熊本駅間が16,500円、岡山〜鹿児島中央駅間が20,500円など。対象列車は、乗り継がない場合は山陽・九州新幹線