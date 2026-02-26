新型「CR-V」発売！ホンダは2026年2月26日、6代目となる新型「CR-V」を翌27日に発売すると発表しました。【か、かなりカッコよくなった…!?】これが新型CR-Vです！（写真で見る）CR-Vは1995年の発売からグローバルで1500万台を売り上げたホンダの基幹SUVのひとつ。6代目となる新型は、「感動CR-V」をグランドコンセプトに、「スポーティーでありながら機能的なデザイン」「爽快でありながら安心感のある視界」といった、異なる