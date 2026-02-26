KDDIと沖縄セルラーは、Androidスマートフォン「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」の3機種を、3月12日に発売する。スマートフォンと衛星が直接通信できる「au Starlink Direct」や、iOSとAndroid間でのeSIM転送にも対応する。 3機種には「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載し、AI処理能力が強化された。画面上のテキストを分析してアクションを提案