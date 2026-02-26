楽天モバイルは、サムスン「Galaxy S26」シリーズを3月12日に発売する。予約受付は楽天モバイル公式サイトで本日26日に始まった。「楽天モバイル公式 楽天市場店」での予約受付は3月2日から。予約期間中と、発売日～5月31日は楽天ポイントがもらえる購入キャンペーンを実施する。 価格は、「Galaxy S26」（12GB／256GB）が13万6800円、「Galaxy S26+」（12GB／256GB）が16万9920円、「Galaxy S26 Ultra